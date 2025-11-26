Muş’ta Turuncu Farkındalık: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Stand İlgi Görüyor

Muş’ta turuncu farkındalık: İstasyon Caddesi’ndeki stand yoğun ilgi gördü

Etkinliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile KADEM düzenledi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde kentin en işlek noktalarından İstasyon Caddesi üzerinde tanıtım standı kuruldu.

Etkinlikte şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen turuncu renk ön plana çıkarıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlar, turuncu boyaya batırdıkları ellerini tuvallere basarak farkındalık oluşturdu. Etkinlik alanı, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Stantta ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Görevliler, vatandaşlara "KADES" uygulaması, şiddet türleri, başvuru mekanizmaları ve destek hatları hakkında bilgi verdi.

30 Kasıma kadar sürecek farkındalık çalışmaları kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ile KADEM gönüllüleri toplumun her kesiminde bilinç oluşturmak için çalışmalarını sürdürecek.

Stantları ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ise şunları söyledi: "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 24-30 Kasım tarihleri arasında Bakanlığımızın ve Valimizin talimatları doğrultusunda etkinliklerimize başladık. Dün, üniversitemiz ile diğer kamu kurum ve kuruluşları iş birliğiyle fidan dikimi gerçekleştirdik. Bugün ise Muş’umuzun en merkezi noktasında standlarımızı açarak, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesinin toplumda bilinçlendirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddete karşı farkındalık oluşturulması amacıyla buradayız."

Kırtay, çalışmaların Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri aracılığıyla sürdürüldüğünü vurgulayarak: "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri aracılığıyla, şiddete karşı irtibat noktalarında eğitimler ve farkındalık faaliyetleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu vurguluyor, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle halkımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Etkinliği ziyaret eden katılımcılardan Kübra Yıldız etkinlikle ilgili şunları aktardı: "Bugün merkeze geldim ve Atatürk Parkı’nın önünde bir stantla karşılaştım. Renkleri oldukça dikkat çekiciydi; turuncu tonlar hakimdi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edilmişti. Buradan geçerken yapılan farkındalık çalışmalarını fark ettim ve arkadaşlar beni standa yönlendirdi."

Yıldız ayrıca KADEM çalışmalarına dair gözlemlerini şöyle paylaştı: "Görevliler çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgilendirme yaptı. El basma etkinliği vardı, ona katıldım. Ayrıca çeşitli broşürlerle konuya ilişkin detaylı bilgiler verdiler. ’Hep birlikte varız’ etiketiyle sosyal medyadan bu çalışmalara destek olabileceğimizi belirttiler. Rengimizi belli etmek adına turuncu renkte bir rozet de verdiler. Etkinliklerin ve yürütülen farkındalık çalışmalarının oldukça etkileyici olduğunu düşünüyorum. KADEM’in Muş’ta kadına yönelik şiddete karşı önemli çalışmalar yürüttüğünü biliyorum ve takip ediyorum. Umarım bu çalışmaların devamı gelir. Teşekkür ederim".

