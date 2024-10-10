Muş'ta Üniversite Öğrencileri Köy Okulunu Boyadı

Muş'ta Üniversite Öğrencileri Anlamlı Bir Etkinlik Gerçekleştirdi

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Bir Fırça ve Bir Hayal" projesi ile Samanyolu İlkokulu'nda büyük bir değişim sağladı. Öğrenciler, okulun duvarlarını boyayıp, çocuklarla keyifli oyunlar oynayarak onların yüzlerini güldürdü.

Öğrencilerin Güzel Girişimi

20 öğrenci, Bulanık Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü öğretim görevlisi Bekir Altıok'un rehberliğinde köy okuluna giderek boyama çalışması gerçekleştirdi.

Hayırseverlerin desteği ile temin edilen malzemelerle okulu renklendiren öğrenciler, çocuklara getirdikleri hediyeleri de dağıtarak onların mutluluğuna katkı sağladılar.

Öğrencilerden Anlamlı Açıklama

Bulunulan ortamda birlikte zaman geçirmenin önemine dikkat çeken Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, "Buradaki ağabeyleriniz okulunuzu boyamak istediler. İnşallah siz de okuyup hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Nerede yaşarsanız yaşayın, köylerdeki okullara yardımcı olmayı unutmayın," diyerek etkinlikte yer almanın mutluluğunu paylaştı.

Devamı Gelecek

Öğretim görevlisi Bekir Altıok, etkinliğin çok öğretici geçtiğini ve ilköğretim okulu öğrencilerine daha iyi öğrenim koşulları sağlamak adına projelerin devam edeceğini belirtti.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Hilal Çiftçi ise, "Köy okullarındaki çocuklarla birlikte oyunlar oynadık ve okullarını boyadık. Bu çalışmanın sürekliliğini umuyoruz. Çocuklara yardım ettiğimiz için çok mutluyum," dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Bir Fırça ve Bir Hayal" projesi kapsamında gittikleri köy okulunu boyadı, çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenmelerini sağladı.

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Bir Fırça ve Bir Hayal" projesi kapsamında gittikleri köy okulunu boyadı, çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenmelerini sağladı.

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Bir Fırça ve Bir Hayal" projesi kapsamında gittikleri köy okulunu boyadı, çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenmelerini sağladı.