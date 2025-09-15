Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İl Başkanları Toplantısına Başkanlık Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti; toplantıya Başkanlık Divanı üyeleri de katıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 20:32
İl başkanları ve Başkanlık Divanı üyeleriyle buluşma

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Partiden yapılan açıklamada, Dervişoğlu'nun Ankara'da bir otelde il başkanları ile bir araya geldiği ve toplantıya partinin Başkanlık Divanı üyeleri'nin de eşlik ettiği belirtildi.

