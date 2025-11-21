MUSKİ Marmaris'te İçme Suyu İsale Hattını Yeniliyor — Kesintiler Sona Eriyor

MUSKİ, Marmaris Adaköy, Aktaş Koyu ve Cennet Adası'na su sağlayan isale hattını yenileyerek 1 km'lik ilk etapla başlayıp toplam 10 km'lik çalışmayla kesintileri sona erdirecek.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:03
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Marmaris ilçesine bağlı Adaköy Mahallesi, Aktaş Koyu ve Cennet Adası'nı besleyen içme suyu isale hattının yenileme çalışmalarına başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın altyapıyı güçlendirme talimatı doğrultusunda yürütülen yatırım, bölgedeki su güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın amacı

Mevcut hattın ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle sık arıza ve buna bağlı su kesintileri yaşanıyordu. Yapılacak yenileme ile bu aksaklıkların önüne geçilerek, bölge halkının kesintisiz su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

İşin kapsamı ve etaplar

İlk etapta 1000 metre yani 1 kilometre içme suyu hattı yenileniyor. Çalışmalar etap etap sürdürülerek toplam 10 kilometre isale hattı yenilenecek ve bölgede meydana gelen su kesintileri tamamen son bulacak.

Marmaris İşletme ve Şube Müdürü Mustafa Acar konuyla ilgili, "Burada Marmaris’in ilçesindeki Aktaş ve Cennet Adası tarafını besleyen içmesi ve şebeke isale hattının ekonomik ömrünü doldurmasından dolayı çok sık arıza verdiği için yenileme çalışmasını başlattık. İlk etapta 1000 metre yani 1 kilometre içme suyu hattını yeniliyoruz. Çalışmalarımız etap etapta devam etmekte olup, toplamda 10 kilometre isale hattını hattına yenileceğiz" dedi.

