Mustafa Delioğlu uğurlandı: Usta ressam ve çizere veda

Ressam ve çocuk kitapları çizeri Mustafa Delioğlu, Erenköy'deki Sahrayı Cedid Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gerçekçi çizim tekniği ve desen ustalığıyla tanınan, "Deli Kazım" ve "Gökhan" gibi popüler çizgi roman karakterlerinin çizeri olan Delioğlu, 79 yaşında hayata veda etti.

Cenaze töreni ve taziyeler

Cenaze töreninde taziyeleri oğlu Emre Arın ve kızı Demet Uvezu kabul etti. Usta çizerin cenazesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenlerinin katılımıyla kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Karikatürist Ercan Akyol olayı AA muhabirine şöyle anlattı: "Mustafa Delioğlu ile 45 yılı aşkın bir dostluğumuz vardı. Mustafa her şeyden önce kıymetli bir ressamdı. En önemsediği mesele resim yapmaktı. Ama illüstratör olarak tanınmıştı. Yaptığı illüstrasyonlarda resmin tadını arardı. Çok çalışkandı ve geçinmek için illüstrasyonlar yapmak zorundaydı. Buna rağmen o hiçbir zaman şişirme ve baştan savma işler yapmadı. Beğenmediği bir çalışmasını hiç tereddüt etmeden yırtıp atardı. Mustafa Delioğlu illüstrasyon dendiğinde Türkiye'de akla gelen ilk isimdi. Önemli isimlerin yetişmesine vesile olmuş çok değerli bir sanatçıyı kaybettik."

Karikatürist Köksal Çiftçi ise Delioğlu için şunları söyledi: "O bizim çok yakın bir arkadaşımızdı. Güzel sanatlarda okumamıştı fakat biz oralardan mezun olmamıza rağmen Delioğlu gibi çizebilmek için can atardık. Çok özel, Allah vergisi bir yeteneğe sahip olan bir sanatçıydı. Ayrıca çok değerli bir insandı. Hiç kimseyi usta-amatör diye ayırmazdı. Herkesi atölyesine çağıran, ikramda bulunan, kucaklayan inanılmaz güzel bir insandı. Haliyle çok genç dururdu. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz."

Sanat hayatı ve ödüller

Mustafa Delioğlu, 1946'da Erzincan'da dünyaya geldi. İllüstrasyon çalışmalarına 1968'de başlayan Delioğlu, 1975'te kurduğu atölyesinde özellikle çocuk kitapları resmetti ve bu alanda özgün bir üslup geliştirdi. Çok sayıda resim sergisi açan usta çizer, 2013'te "Astrid Lindgren Anma Ödülü (ALMA)"ne, 2022'de ise "Hans Christian Andersen Ödülü"ne aday gösterildi. Sanatçı, 2023'te Aydın Doğan Vakfı'nın Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlediği "Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Onur Ödülü"nün de sahibiydi.

Usta sanatçı, ardında yetiştirdiği isimler ve zengin bir görsel miras bırakarak sanat dünyasından uğurlandı.