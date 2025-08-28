Mustafa Demir Karabük'te: 'AK Parti Belediyeciliği Başka Partilerle Mukayese Edilemez'

"Biz görüyoruz, diğer belediyeleri de görüyoruz. Özellikle CHP'li belediyelerin yaptıklarını hepimiz artık görüyoruz. Dolayısıyla hiçbir partinin belediyeleriyle mukayese edilemeyecek, olağanüstü başarılar üzerine inşa edilmiş yerel yönetimler anlayışımız var."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yerel yönetimler gündemini değerlendirdi. Demir, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın büyük kongre sonrası başlattığı çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Demir, teşkilat mensuplarıyla yapılan toplantılarda genel merkezin aldığı kararların ve geleceğe dönük yol haritalarının paylaşıldığını, ekiplerin sahadaki çalışmalarının takip edildiğini aktardı.

İnsan odaklı siyaset vurgusu

AK Parti siyasetinin merkezinde insan olduğunu vurgulayan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfla, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 24 yıl önce 'AK Parti'yi bu millet kurdu.' demişti." Demir, AK Parti'nin milletin beklentileri ve duası ile kurulduğunu belirtti.

Demir, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde insanların refah ve mutluluğuna katkı sağlamanın parti belediyeciliğinin temel hedefi olduğunu ifade ederek; 1994'te İstanbul'da başlayan belediyecilik anlayışının bugün AK Parti'nin siyasetteki temel dayanağı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumlara ve mağdurlara yönelik duruşunu da anlatan Demir, Erdoğan'ın acı çekenlerin yanında olduğunu ve dünya çapında umut kaynağı haline geldiğini belirtti.

Belediye başkanları, maaş ve transfer açıklamaları

Bir gazetecinin belediye başkanlarının maaşlarına ilişkin soru üzerine Demir, tartışılan konunun başkanların maaşı değil, yapacakları çalışmalar olduğunu, imkanların sınırlı ancak beklentilerin sınırsız olduğunu belirtti.

"AK Parti'de transfer diye bir kelime yok" diyen Demir, partide bu tür geçişlere "bütünleşme" adı verildiğini, başvuruların istişare merkezinde değerlendirildiğini ve nihai kararın Cumhurbaşkanı'na arz edildiğini söyledi. Sürecin herkes için olumlu sonuçlanmayabileceğini de ekledi.

Toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

