Mustafa Galip Özel'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı'ndan kutlama

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özel, mesajında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünü hatırlatarak, ülkenin geleceğini inşa eden öğretmenlere minnetlerini iletti.

Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fedakârlıkla ve büyük özveriyle çalışan öğretmenler, toplumun en kıymetli mimarlarıdır. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı yetiştirirken gösterdikleri sabır ve gayret, her türlü takdirin üzerindedir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin ve öğretmenlerin toplumu aydınlatmada ne kadar önemli bir rol üstlendiğini vurgulamış, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ diyerek ülkemizin aydınlık yarınlarını öğretmenlere emanet etmiştir. Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin izinden giderek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı hayata hazırlayan tüm öğretmenlerimize minnettarız. Bu duygu ve düşüncelerle, görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum"

