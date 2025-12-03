Mustafa Şahin'den Dünya Engelliler Günü'nde Akülü Sandalye Desteği

Hayırsever polis Mustafa Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 30 bin 563 yardım kapsamında çok sayıda engelliye akülü sandalye dağıttı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:05
Hayırsever polis memuru Mustafa Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli bireylere akülü sandalye dağıtımı gerçekleştirdi. Yıl boyunca sürdürdüğü yardım çalışmalarıyla tanınan Şahin, toplam 30 bin 563 yardım teslimatı ile Türkiye genelinde binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü.

81 ile yayılan iyilik projesi

Başlattığı iyilik projesini 81 ile ulaştıran Şahin, Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Adana'ya, Antalya'dan Hakkari'ye kadar yedi bölgeden binlerce kişiye yardım götürdü. Yardım ulaştırdığı her vatandaşla birebir ilgilendiğini vurgulayan Şahin, sadece bir güne özel değil, yılın her günü engelli bireylerin yanında olmayı görev bildiğini söyledi.

Şahin, ‘‘Ülkemizin her yerindeki kardeşlerimiz bizim için çok kıymetli. Onlara ulaşmak, bir nebze de olsa hayatlarını kolaylaştırmak bizim için büyük bir gurur. Bu iyilik yolculuğunda destek veren tüm hayırseverlere gönülden teşekkür ediyorum’’ dedi.

Gerçek hayatı değiştiren yardım

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yaşayan Şükran Erdoğan da projeden yararlanan vatandaşlardan biri oldu. Daha önce akülü sandalyesi olmadığı için birçok zorluk yaşadığını belirten Erdoğan, sosyal medya üzerinden Mustafa Şahin'e ulaşarak talepte bulunduğunu ve kısa süre içinde akülü sandalyesinin teslim edildiğini anlattı. Erdoğan, "Hayatım değişti, artık özgürce hareket edebiliyorum" diyerek mutluluğunu ifade etti.

