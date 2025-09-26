Mustafa Şen Arnavutköy'de: Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Anlattı

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında ziyaretler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Arnavutköy'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle ve vatandaşlarla görüştü.

Program çerçevesinde ilçede çeşitli ziyaretlerde bulunan Şen, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Şen, programda yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı vizyonu milletimizin ortak yürüyüşüdür. Ekonomiden güvenliğe, eğitimden teknolojiye kadar her alanda güçlü adımlar atıyoruz. Bu vizyonu milletimizin katkılarıyla daha da ileriye taşıyacağız. Hep birlikte daha huzurlu, daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz."

Programa katılanlar: AK Parti milletvekilleri Latif Selvi, Hasan Çilez, Ejder Açıkkapı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Adnan Günnar, İsmail Kaya ve Sümeyye Bozkurt, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Ayşe Deniz Çelik ve AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ile belediye başkan yardımcıları katıldı.