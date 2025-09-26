Mustafa Şen Arnavutköy'de: Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Arnavutköy'de STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 01:31
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 01:31
Mustafa Şen Arnavutköy'de: Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Anlattı

Mustafa Şen Arnavutköy'de: Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Anlattı

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında ziyaretler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Arnavutköy'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle ve vatandaşlarla görüştü.

Program çerçevesinde ilçede çeşitli ziyaretlerde bulunan Şen, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Şen, programda yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı vizyonu milletimizin ortak yürüyüşüdür. Ekonomiden güvenliğe, eğitimden teknolojiye kadar her alanda güçlü adımlar atıyoruz. Bu vizyonu milletimizin katkılarıyla daha da ileriye taşıyacağız. Hep birlikte daha huzurlu, daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz."

Programa katılanlar: AK Parti milletvekilleri Latif Selvi, Hasan Çilez, Ejder Açıkkapı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Adnan Günnar, İsmail Kaya ve Sümeyye Bozkurt, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Ayşe Deniz Çelik ve AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ile belediye başkan yardımcıları katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor
2
Fidan: Erdoğan-Trump Washington Zirvesi 'Son Derece Verimli ve Başarılı'
3
ABD Büyükelçisi Barrack: Erdoğan-Trump Görüşmesi "Destansı"
4
Efkan Ala'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'BM Temaslarını Karalamaya Çalışıyorlar'
5
Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü
6
Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu Dünya Akciğer Günü Etkinliği Düzenledi
7
İzmir Gaziemir'de Kamyonet Bariyerlere Çarptı: 3 Kişi Kurtarıldı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim