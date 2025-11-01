Mustafa Trampa'dan Edirne'de 'Balkan Araştırmaları Merkezi' önerisi

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Balkanlar'a ilişkin çalışmaların kapsamlı ve bütüncül yürütülmesi amacıyla Edirne merkezli bir araştırma merkezi kurulmasını önerdi.

Program ve önerinin gerekçesi

Trampa, önerisini Edirne'de İslam Alimleri Vakfı tarafından, valilik ev sahipliğinde düzenlenen Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması-2 programının ilk gün oturumlarında dile getirdi.

Konuşmasında Batı Trakya ile ilgili çok sayıda makale olmasına karşın yeterli kitap bulunmadığını vurgulayan Trampa, bilimsel çalışmaların sınırlı olduğunu, son yıllarda yapılan yayınların memnuniyet verici olduğunu ancak yoğunluğun artması gerektiğini belirtti.

Bu konuda benim önerim İstanbul'daki İslam Araştırmalar Merkezi (İSAM) benzeri Edirne'de bir 'Balkan Araştırmaları Merkezi' kurulması. Trakya Üniversitesi'nde bir merkez olduğunu ancak bunun farklı bir formatta olması gerektiğini ifade eden Trampa, böyle bir merkezin kurulmasının Balkanlarla ilgili literatürün tekrar değerlendirilmesi, kayıt altına alınıp dijitale dökülmesi anlamına geleceğini söyledi. Trampa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir kurumu kurabilirsek oraya her ülkeden araştırmacılar girecek. Ama o ülkenin insanı olacak. Çünkü bir şeyi yaşayıp yazmak ile kitaplardan okuyup yazmak farklıdır. Böyle bir merkezin çatısı altında yapılacak çalışmalar çok kıymetli olur. Anavatanımız bize her konuda kucak açıyor, böyle bir şeyi de pratiğe dökerek çok ciddi manada Balkan ülkeleri için bir eser bırakabiliriz."

Trampa ayrıca, Balkanlara yönelik çalışmaları nedeniyle Edirne Valisi Yunus Sezer'e teşekkür etti.

Program, yarın sona erecek.

Edirne'de İslam Alimleri Vakfınca Valilik ev sahipliğinde düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması-2" programı ilk gün oturumlarıyla devam etti. İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, programda konuşma yaptı.