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Musul'un Geleceği: Kalkınma Yolu Projesi ile İşsizlikle Mücadele

Musullular, Kalkınma Yolu Projesi'nin işsizlik ve bölgesel gerilimlere çözüm olacağına inanıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:10
Musul'un Geleceği: Kalkınma Yolu Projesi ile İşsizlikle Mücadele

Musullular Kalkınma Yolu Projesine Umut Bağlıyor

Musul halkı, Kalkınma Yolu Projesi’nin, kentteki işsizlik sorununa ve mevcut bölgesel gerilimlere getireceği olumlu katkıları dört gözle bekliyor. Bu proje aracılığıyla, özellikle işsiz olan kadınlara yönelik önemli fırsatlar sunulması hedefleniyor.

Rafia Muhammed'den Önemli Açıklama

Musul Valiliği Divanı Kadın Hakları Sorumlusu Rafia Muhammed, "Söz konusu proje, Musul'daki işsizliğe ve en önemlisi işsiz kadınlara yönelik önemli bir çözüm alanı sunacaktır" diyerek projenin önemini vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Musul, uzun süredir devam eden savaşların ardından yeniden yapılanma sürecine girmekte. Kalkınma Yolu Projesi, bu sürecin en önemli taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Yerel halk, proje sayesinde hem ekonomik kalkınmanın hızlanacağını hem de sosyal huzurun sağlanacağını umuyor.

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