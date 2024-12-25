Musul'un Telafer ilçesinde 37 cesedin bulunduğu toplu mezar ortaya çıktı

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde, bir okulun onarımı sırasında 37 cesedin yer aldığı bir toplu mezar bulundu. Telafer Kaymakamı Halil Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Telafer ilçe merkezindeki Saad semtinde gerçekleşen tadilat çalışmasında toplu mezarın ortaya çıktığını bildirdi.

Kaymakam Muhsin, onarım çalışmalarının durdurulduğunu ve konuyla ilgili Musul Sağlık Dairesi ve Irak Şehit Yakınları Kurumu'na bilgi verildiğini belirtti. Yapılan inceleme ve arama çalışmaları sonucunda mezarda 37 cesedin bulunduğu tespit edildi.

Cesetlerin DEAŞ tarafından infaz edilen kurbanlara ait olduğu ifade edilirken, DNA testi için Musul Sağlık Müdürlüğü’ne götürüldüğü aktarıldı. Kaymakam, cesetlerin tamamının Türkmenlere ait olduğunu düşündüğünü belirtirken, DEAŞ’ın Musul’u ele geçirdiği dönemlerde pek çok katliam gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Musul ve Telafer çevresinde çok sayıda toplu mezar olduğuna inandığını dile getiren Muhsin, terör örgütü DEAŞ’ın 2014 yılında Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirdiğini hatırlatarak, söz konusu bölgelerin yıllar içinde örgütten geri alındığını hatırlattı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ’a karşı zafer kazanıldığını ilan etmişti.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde bir okulun onarımı sırasında 37 cesedin yer aldığı bir toplu mezarın bulunduğu belirtildi. Telafer Kaymakamı Halil Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Telafer ilçe merkezindeki Saad semtinde bir okulda başlatılan tadilat çalışmasında toplu mezar tespit edildiğini söyledi.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde bir okulun onarımı sırasında 37 cesedin yer aldığı bir toplu mezarın bulunduğu belirtildi. Telafer Kaymakamı Halil Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Telafer ilçe merkezindeki Saad semtinde bir okulda başlatılan tadilat çalışmasında toplu mezar tespit edildiğini söyledi.