Müteahhit Mehmet Kaya'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda engelli bireylere yönelik toplumsal sorumluluk ve destek çağrısı yaptı.

Toplumsal sorumluluk ve fırsat eşitliği vurgusu

Mesajında, “Toplum içinde engelli bireylerimizin sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek ve onların yaşama sevinçlerini yitirmeden, mutlu bir hayat sürdürmelerine imkan sağlamak, sadece bir görev değil, aynı zamanda insani bir zorunluluktur.” ifadelerine yer verdi.

Devletin, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu doğrultusunda engelli bireylerin toplumla bütünleşmeleri ve fırsat eşitliğine kavuşmaları için önemli kanuni düzenlemeler hayata geçirdiğini ve bu çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Müteahhit Kaya, engelli bireylerin spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda elde ettikleri başarılara dikkati çekti ve Müteahhit Mehmet Kaya İnşaat olarak bunların gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Ayrıca özel sektörün de bölgemizde ve ülke genelinde yaşayan engelli bireylere imkan sağlaması gerektiğini ifade etti.

Mesajını, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal duyarlılığı artırması ve farkındalığın yeniden değerlendirilmesine vesile olması temennisiyle sonlandırdı.

