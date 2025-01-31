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Myanmar'da Olağanüstü Hal 6 Ay Daha Uzatıldı

Myanmar'da askeri yönetim, seçim hazırlığı nedeniyle olağanüstü hali 6 ay daha uzattığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:27
Myanmar'da Olağanüstü Hal 6 Ay Daha Uzatıldı

Myanmar'da Olağanüstü Hal 6 Ay Daha Uzatıldı

Myanmar'da askeri yönetim, bu yıl yapılacak seçimler için hazırlık gerekçesiyle olağanüstü halin 6 ay daha uzatıldığını açıkladı. Devlet Televizyonu MRTV aracılığıyla duyurulan haberde, askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, seçimlerin yapılabilmesi adına "istikrarın yeniden sağlanması" için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Olağanüstü Hal Süreci

Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi, olağanüstü halin 6 ay daha uzatıldığına dair resmi bir açıklama yaptı. 2008 Anayasası'na göre, askeri yönetimler ülkeyi bir yıl süreyle olağanüstü hal altında yönetebiliyor ve iki kez 6 aylık uzatma yapma hakkına sahip. Ancak bu son karar, 2021'de gerçekleşen darbenin ardından alınan 7. olağanüstü hal kararı olarak kayıtlara geçti.

Seçim Tarihleri ve Durum

Olağanüstü hal, ordunun tüm hükümet işlevlerini üstlenmesine imkan tanıyarak Hlaing'e yasama, yargı ve yürütme yetkileri veriyor. Ordu, başlangıçta 2023 Ağustos'unda seçimler yapacağını açıklamışken, daha sonrasında bu tarihi sürekli ertelemiş ve son olarak seçimlerin 2025'te gerçekleştirileceğini bildirmişti.

2021 Darbesi ve Sonrası

Myanmar ordusu, 2020 genel seçiminde hile yapıldığı iddialarının ortaya çıkması ve siyasi gerilimlerin yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticilerini gözaltına alarak 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Silahlı Eylemler ve İnsan Hakları İhlalleri

Myanmar'daki silahlı gruplar, ordunun kontrolüne karşı mücadele etmek amacıyla eylemler başlatmışlardır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024’te yaptığı açıklamada, 2021 darbesinden bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldüğünü ve 3,3 milyonun üzerinde insanın yerinden edildiğini bildirmiştir.

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