NADMEX 2025 İstanbul'da Başlıyor: Türkiye'nin Afet Yönetimi Buluşması

NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi İstanbul'da kapılarını açıyor

NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi, afetlere karşı farkındalığı artırmayı, yenilikçi çözümleri buluşturmayı ve afet yönetiminin tüm aktörlerini aynı çatı altında toplamak amacıyla 4-6 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Hall 9'da gerçekleştiriliyor. Etkinlik, Hayat Değerlidir sloganıyla kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademi ve afet yönetimi profesyonellerini bir araya getirecek.

Afet risklerinin çok boyutlu tablosu

Türkiye, depremin yanı sıra sel, yangın, heyelan, fırtına ve iklim değişikliğine bağlı afetlerin giderek arttığı bir coğrafyada bulunuyor. AFAD'ın verilerine göre ülkede tek yılda 20 bini aşkın deprem kaydediliyor; son beş yıldaki sel ve orman yangını vakaları da riskin çok boyutlu olduğunu gösteriyor. Bu gerçek, afetlere hazırlığın kamu, özel sektör ve toplumun tüm kesimleri için ortak bir sorumluluk olduğunu ortaya koyuyor.

Katılımcılar ve destekçiler

Bir TG Expo grup şirketi olan Sektörel Fuarcılık tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen NADMEX, Türkiye'deki en geniş afet yönetimi platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Etkinlik bu yıl AFAD, Türk Kızılay, UMKE, İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İtfaiyesi, AKOM, AFETTEK, AKÜDER, ANDA, DEGÜDER, DİD, Uluslararası Afet Yönetimi Derneği (IADM), KRYD, TAM Vakfı, TİGİAD, TUYAD, Türkiye İMSAD ve YDDMD gibi kurumlar tarafından destekleniyor.

AKUT, GEA ve SAR gibi akredite arama-kurtarma kuruluşları da fuarda yer alarak saha deneyimlerini paylaşacak. NADMEX, arama kurtarma, yangından korunma, iş güvenliği ekipman üreticileri, medikal ürün sağlayıcıları, lojistik ve danışmanlık hizmetleriyle afet yönetimi ekosisteminin tamamını kapsayan bir buluşma noktası oluşturuyor.

Zirvenin odak konuları

Üç günlük zirvede deprem, sel, yangın, iklim değişikliği, yapay zekâ, dijitalleşme ve afet finansmanı gibi kritik başlıklar ele alınacak. Zirvenin danışmanlığını Prof. Dr. Şükrü Ersoy üstleniyor. Kentsel dönüşüm, risk yönetimi, orman yangınları, afet lojistiği, yeni teknolojiler ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları; bilimsel çalışmalar, saha deneyimleri ve uygulama örnekleriyle masaya yatırılacak.

Tatbikat Alanı: "Öğren, Uygula, Kurtar"

Tatbikat Alanı, itfaiye ekipleri, arama kurtarma uzmanları ve acil durum profesyonellerinin gerçek senaryolar üzerinden uygulamalı eğitimler gerçekleştireceği bir deneyim sunuyor. Ziyaretçiler, yangın ve göçük altında arama yöntemlerini, acil durum prosedürlerini ve hayat kurtaran ekipmanları yerinde gözlemleyebilecek. Alan, gerçek operasyon koşullarına benzer şekilde tasarlanarak afetlere hazırlık kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Yenilikçi çözümler ve Expert Talks

Expert Talks oturumlarında özel sektör firmaları, teknoloji geliştiricileri, akademisyenler ve STK temsilcileri; inovatif ekipmanlar, dijital çözümler, yapay zekâ uygulamaları, enerji depolama, haberleşme çözümleri ve eğitim platformları gibi konularda çalışmalarını paylaşacak. Bu oturumlar, yeni nesil teknolojilerin ve kritik altyapı çözümlerinin görünürlüğünü artıracak.

7.2 MW Deprem Simülasyonu ve eğitim fırsatları

Fuar alanında yer alacak AFAD Deprem Simülasyon Tırı, ziyaretçilere farklı şiddetlerde depremleri güvenli bir ortamda deneyimleme imkânı sunuyor. 7.2 MW büyüklüğe kadar simülasyonların gerçekleştirildiği tırda katılımcılar, deprem anında doğru davranış biçimlerini gözlemleyebilecek.

Bilet ve iletişim

NADMEX 2025 için ücretsiz online biletinizi bit.ly/4kz8qLv üzerinden alabilirsiniz. Etkinlik programı ve güncel bilgiler için nadmex.com adresi ziyaret edilebilir.

TG Expo hakkında

2008'de kurulan TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş., "Your Gateway to Global Markets - Küresel Pazarlara Açılan Kapınız" mottosuyla Türkiye'de fuarcılık sektörüne yön veriyor. UFI ve ICCA üyesi olan TG Expo, Ticaret Bakanlığı'na akredite olup yurt dışı fuarların milli katılım organizasyonlarını da gerçekleştiriyor. Şirket, uluslararası deneyime sahip kadrosuyla sektörün gelişimine katkı sağlarken, firmalara danışmanlık, teşvik bilgilendirme, nakliye, konaklama, seyahat ve vize konularında destek veriyor.

