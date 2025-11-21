Naip Barajı'nda Alarm: Tekirdağ'da Kalan Su Sadece 20 Günlük

Naip Barajı'nda su seviyesi kritik: Süleymanpaşa'da 20 günlük su kaldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine içme suyu sağlayan Naip Barajında su seviyesi alarm veriyor. Su miktarının büyük oranda azalmasıyla yıllardır su altında kalan ağaçlar ve eski yapılar gün yüzüne çıktı; barajın son hali dronla havadan görüntülendi.

Yağışların yetersizliği ve yaklaşan kış mevsimi, Süleymanpaşa'yı su stresi yaşayan bir bölge haline getirdi. Kentte yüzey suyu kaynaklarının kritik seviyeye inmesi, su yönetimi ve planlı hizmet akışı konusunda endişeleri artırıyor.

TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar'ın açıklaması

"Tekirdağ’da Süleymanpaşa ilçemize su sağlayan Naip Barajı ve Yazır Göleti’nde su seviyeleri ölü hacmin altında. Son güncel verilere göre DSİ’den aldığımız bilgilere göre Naip Barajı’nda ölü hacimde yaklaşık 20 günlük suyumuz kaldı. Yazır Göleti’nde de ölü hacmin su alma yapısının altına düştüğümüz tespit edildi. Yaklaşık 350 bin metreküp civarında bir su kaldığı DSİ tarafından bize iletildi. Buna bağlı olarak biz buradan aldığımız suları en minimum seviyede tutuyoruz. Yüzey sularından beslenen mahallelerimizde sıkıntı yaşanmasın diye diğer yeraltı sularından sağladığımız bölgelerden takviye ederek bu 20 günlük süreyi uzatmaya çalışıyoruz. Ancak eğer yağışlar olmazsa, bu koşullar devam ederse ve yüzey suyu alamazsak şehirde su kesintileri, planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacağız. Bu kaçınılmaz bir yol gözüküyor. Bunun kısa vadeli olması için diğer su kaynaklarımızı artırmak ve iletim hatlarını yenilemek anlamında proje çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Hizmet alım yöntemiyle ihale ederek, bu hatların kapasitelerini büyüterek şehrimize su vermek için elimizden geleni 7/24 yapmaya çalışıyoruz. Şu an bu barajı kullanamıyoruz. Burada su bitti dediğimiz gölet, baraj şu anda Marmaraereğlisi bölgesinde yazın kısmi bazı mahallelerde su sıkıntısı yaşadığımız yerdi. Basında da görüldü, Türkmenli Göleti’nde hiç su yok. Şu anda Türkmenli Göleti’ni hiç kullanamadık. Ama bunlarla ilgili eğer bu kış sezonunda yağış ve kar gelirse ve su birikimi olursa DSİ ve ilgili birimlerle yazışmalarımız devam ediyor. İl Su Kuraklık Komisyonu’nun tekrar toplanmasıyla ilgili talebimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikli olarak şehre içme ve kullanma amaçlı suyun verilmesi, sulu tarımın en minimuma indirilmesi yönünde taleplerimiz ve görüşmelerimiz var. Ancak önemli projelerimizden biri de hemen yanı başımızda bulunan Çokal Barajı’nda yüzde 53 doluluk olması. DSİ’den aldığımız bilgilere göre yaklaşık 100 milyon metreküpün üzerinde bir su hacmi var. Bununla ilgili de proje çalışmamızı başlattık. Ama tabii bu biraz uzun sürecek bir proje. Öngörümüz 1-1.5 yıl içerisinde 1.5-2 milyarlık bir yatırımla o suyu Süleymanpaşa’ya kazandırmaya çalışıyoruz, ki önümüzdeki yıllarda bu sorunları yaşamayalım" dedi.

SÜLEYMANPAŞA’NIN İÇME SUYUNUN ÖNEMLİ KAYNAĞI OLAN NAİP BARAJINDA SU SEVİYESİ ÖLÜ HACMİN ALTINA DÜŞTÜ; AĞAÇLAR, ESKİ YAPILAR VE SU ALTINDA KALAN ALANLAR TAMAMEN GÖRÜNÜR HALE GELDİ. BARAJIN SON DURUMU DRONE İLE HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ.