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Napoli'de G7 Karşıtı Protestolar ve Polis Arbede

Napoli'de G7 Savunma Bakanları toplantısı sırasında protestocularla polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 23:34
Napoli'de G7 Karşıtı Protestolar ve Polis Arbede

İtalya'da Protestoların Gözlemlendiği Anlar

İtalya'nın Napoli kentinde gerçekleştirilen G7 Savunma Bakanları toplantısı sırasında, G7 karşıtı protestocularla polis arasında gergin anlar yaşandı. İtalyan medyasının bildirdiğine göre, G7 dönem başkanı olan İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, yaklaşık 2000 kişilik bir grup tarafından protesto edildi.

Filistin Destekçileri de Yürüyüşte

Napoli kent merkezinde yapılan G7 karşıtı yürüyüşe, ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırım dursun", "Katil, Cani İsrail" yazılı dövizlerle çok sayıda Filistin destekçisi katıldı. Yürüyüş, Garibaldi Meydanı'ndan başlayarak yağış altında devam etti.

Polis Engeli ve Arbede

Göstericiler, G7 Savunma Bakanları toplantısının yapıldığı Palazzo Reale'ye (Kraliyet Sarayı) seslerini duyurmak üzere yaklaşmak isteyince, Carita Meydanı'nda polisle karşılaştı. Bu esnada polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Güvenlik güçleri, copla müdahalede bulunarak göstericilerin ilerlemesine engel oldu.

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