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Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor: İkinci Duruşmada Heyecan Dorukta

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet davasının ikinci duruşması devam ediyor. 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:35
Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor: İkinci Duruşmada Heyecan Dorukta

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası İkinci Duruşması

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor.

İkinci Duruşma Başladı

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan davanın ikinci duruşmasının üçüncü günü, tutuklu sanıkların Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden geniş güvenlik önlemleriyle Diyarbakır Adliyesi'ne getirilmesiyle başladı.

Adliye önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önünde ve içerisinde yapılan aramalardan sonra duruşma salonuna alındı.

Müşteki ve Sanıklar Duruşmada Yer Aldı

Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı. Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Dava Süreci ve İddianame

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunma yapıyordu. Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi'nin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeninin bulunmasıyla patlak vermişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden, aralarında anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim'de kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, ilk duruşmada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

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