Narin Güran Cinayetinde 15 Şüpheliye İki İddianame

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan iki ayrı iddianame hazırladı ve bu kapsamda 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuş, 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine ve 18 yaşından küçük üç şüpheli için 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu.

Hazırlanan iddianamelerde toplamda 15 şüpheli, 6'sı tutuklu olmak üzere, 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Tutuklu şüphelilerin arasında yer alan Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi olan 16 yaşındaki R.A. hakkında tahliye kararı verildi.

Mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'te gerçekleştirdiği duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran için 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gelişmelerin devam etmesi bekleniyor.