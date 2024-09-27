Narin Güran Cinayetinde Son Dakika Gelişmesi! Kamera Kayıtlarında Gizemli İki Kişi Daha Tespit Edildi

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşan Tepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolmuş ve günler sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde bulunmuştu. Bu korkunç cinayetin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Olay yerinden elde edilen kamera kayıtları saniye saniye incelenirken, Narin'in cesedini dere yatağına götüren kişinin yalnız olmadığı belirlendi. Gizemli iki kişinin daha olay yerinde bulunduğu tespit edildi. İşte Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler...

NARİN GÜNÜNÜN CANSIZ BEDENİ ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU

21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül’de köyden yaklaşık 2 kilometre uzakta Eğertutmaz Deresi’nde taşlarla kapatılmış bir çuval içinde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayetin aydınlatılması için 3 savcı ve bir başsavcı vekili etkin bir şekilde çalışıyor.

KAMERA KAYITLARI DETAYLI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın verdiği ifade doğrultusunda yeni gelişmeler yaşandı. Bahtiyar, Narin Güran’ın cesedini Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğünü kabul ederken, askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları ve sinyal bilgileri detaylı bir şekilde incelendi. Yüksek çözünürlüğe sahip ekranlarda yapılan incelemelerde, Nevzat Bahtiyar’ın cesedi bırakmak için dere yatağına yakın bir bölgeye kırmızı renkli bir araçla geldiği ve yaklaşık 50 dakika boyunca burada kaldığı tespit edildi.

OLAY YERİNDE İKİ KİŞİ DAHA VAR

Yapılan ikinci inceleme sırasında, olay yerinde sadece Nevzat Bahtiyar’ın olmadığı ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre, cesedin gömüldüğü bölgede iki kişinin daha bulunduğu belirlendi. Bu gizemli iki kişinin kimliği henüz açıklanmazken, cesedin saklanmasına yardım edip etmedikleri ya da başka bir görev üstlenip üstlenmedikleri araştırılıyor. Soruşturmanın bu kritik aşaması, olayın aydınlatılması açısından büyük önem taşıyor.

GÖRÜNTÜLER TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

Elde edilen görüntüler, detaylı bir inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK’a mühürlü bir zarf içerisinde gönderildi. TÜBİTAK'ta 6 kişilik uzman bilirkişi ekibi, görüntüleri tekrar inceleyerek olay yerindeki iki kişinin kimliğini tespit etmeye çalışacak. Narin’in cesedini dere yatağına götüren Nevzat Bahtiyar’ın yanında kimlerin olduğu ve bu kişilerin cinayetle bağlantısının olup olmadığı konusunda çalışmalar devam ediyor.

NARİN’İN AMCALARININ EVİNDEKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Diğer yandan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) köyde yeniden çalışma yürüttü. Narin Güran’ın kaybolduğu gün köylülerin evlerine taktıkları güvenlik kameralarının kayıt cihazlarına el konuldu. Bu kameraların, Narin'in kaybolduğu günle ilgili önemli bilgiler sunabileceği düşünülüyor. Özellikle Narin’in amcalarının evindeki kamera kayıtları, soruşturmanın odağında. Olay günü köyde bulunan okulun güvenlik kamerasına ait kayıt cihazına da el konulmuş durumda.

OKUL KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ SİLİNMİŞ OLABİLİR

Savcılık, okulun güvenlik kamerasındaki görüntülerin silinmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Özellikle okulun anahtarının Narin’in amcası Salim Güran’da bulunduğu bilgisi, savcıların dikkatini çekti. Savcılık, görüntülerin silinmesi ihtimaline karşı teknik incelemelerini sürdürüyor ve olayla ilgili tüm delilleri büyük bir titizlikle topluyor.

NARİN GÜNAN CİNAYETİNDE SONA YAKLAŞILIYOR

Narin Güran cinayeti, ülke genelinde büyük yankı uyandıran bir olay haline gelmiş durumda. Savcılık ve JASAT ekipleri, elde edilen delilleri titizlikle incelemeye devam ederken, olay yerinde tespit edilen iki kişinin kimliğinin açığa çıkması, soruşturmanın seyrini değiştirebilir. TÜBİTAK’ın görüntü çözümlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte, cinayetin perde arkasındaki tüm detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Cinayetin aydınlatılması için yürütülen çalışmaların sona yaklaştığı ifade edilirken, kamuoyunun gözü kulağı Diyarbakır’da yürütülen soruşturmanın sonucunda. Özellikle olay yerinde bulunan iki kişinin kimlik bilgilerinin açıklanması, cinayetin çözülmesi açısından büyük önem taşıyor.

NARİN GÜNAN CİNAYETİNDE KİLİT İSİMLER ORTAYA ÇIKACAK MI?

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturma, elde edilen yeni delillerle derinleşiyor. Soruşturmanın son aşamasına gelindiği belirtilirken, olay yerinde bulunan gizemli iki kişinin kimliği merakla bekleniyor. TÜBİTAK tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu kişilerin kimlikleri tespit edilecek