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Narin Güran Cinayetinde Yargılama Başladı: 12 Sanık ve 3 Çocuk Hakkında Dava

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili 12 sanık ve 3 çocuk için yargılama süreci başladı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:49
Narin Güran Cinayetinde Yargılama Başladı: 12 Sanık ve 3 Çocuk Hakkında Dava

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 12 sanık ve 3 çocuk için bugün yargılama süreci başladı. Duruşma kapalı olarak gerçekleştirildi.

Narin Güran'ın ölümünden dolayı 6'sı tutuklu toplam 12 sanık karşısında duruşma yapıldı. Tutuklu sanıklar arasında Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Mohammed Kaya yer alıyor. Ayrıca tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve I.K. (17) de davada yer aldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyor. Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Davanın ilk duruşmasında, kimlik tespiti yapılmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Olayın Seyri

Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuş ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Bu olayın ardından başlatılan soruşturma neticesinde 6'sı tutuklu 12 kişi hakkında dava açıldı. Çocuklar içinse ayrı bir iddianame hazırlanarak Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Talebi

Narin Güran'ın anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturmada, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmiştir. İddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2024'te kabul edilmiştir. İlk duruşma 7 Kasım 2024'te yapılmış ve 28 Aralık 2024'te de sanıklar ceza almıştır.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava için tutuklu sanıklar...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava için tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava için tutuklu sanıklar...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava için tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

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