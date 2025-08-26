Nasır Hastanesi Saldırısı: İsrail Ordusunun Onayı İddia Edildi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi katliamına ilişkin yeni iddialarda, saldırıyı gerçekleştiren İsrailli askerlerin bunun "üst düzey askeri komutanın onayı ve bilgisiyle" yapıldığını belirttikleri öne sürüldü.

Kanal 14'ün haberinde hangi ifadeler yer aldı?

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberinde, "Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ayrıntılarını incelediğimizde, savaşçılarımızın gerektiği gibi hareket ettiği açıkça görülüyor." denildi. Haberde ayrıca, "Söz konusu saldırıya katılan güçler, saldırının (İsrail ordusunun) yüksek komutanlığı tarafından onaylandığını ve koordine edildiğini ve gerçekleştirilmeden önce bundan haberdar olduklarını açıkça belirtmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Saldırının boyutu ve iddia edilen hazırlık

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Haberde ayrıca, Golani Keşif Birimi'nin son günlerde "hastane katlarından birine, saldırı hazırlığı yapıldığı düşünülen ve İsrail güçlerini izleyen gelişmiş bir kamera yerleştirildiğini" tespit ettiği ileri sürüldü.

Ölen gazeteciler ve uluslararası yankılar

Saldırıda Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'de görev yapan Meryem Ebu Dekka, NBC News'ten Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun açıklaması

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürdüğü belirtilen ortamda, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Ordunun ayrıca, sabah saatlerinde Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlediği bildirildi.

Not: Haberde aktarılan iddialar Kanal 14'ün yayınından alınmıştır; iddiaların doğruluğu ve soruşturma sonuçları, resmi kaynaklarca teyit edilmelidir.