Nazilli Beğerli Mahallesi'ne 5.6 milyon TL'lik altyapı yatırımı

ASKİ öncülüğünde içme suyu hattı yenileniyor

Aydın’ın Nazilli ilçesi Beğerli Mahallesinde yürütülen altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yürütülen proje, 4 bin 50 metre uzunluğunda içme suyu terfi hattı yenilemesini kapsıyor.

Çalışmanın maliyeti 5 milyon 600 bin Türk Lirası olup, kısa süre içerisinde tamamlanarak mahalleye kazandırılacak.

Mahalleliden memnuniyet

Beğerli Mahalle Muhtarı Celalettin Şanlı yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi: "İçme suyu hattımız yenileniyor. Mevcut hattımızın yenilemesi yapılıyor. Onlarca hanemize hizmet verecek bir çalışma. Büyükşehir Belediyemizden talep etmiştik, çalışmalar hızla başladı. Büyükşehir Belediyemize tek bir mesajla ulaşabiliyoruz, mahallemizin tüm ihtiyaçları gideriliyor. Özlem Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz, Allah razı olsun"

Başkanın açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde alt ve üstyapı yatırımlarının süreceğini belirterek, "Aydınımızın tüm ilçelerinde hayata geçirdiğimiz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor, alt ve üstyapı yatırımlarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

