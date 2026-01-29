Nazilli'de Gebe Okulu: Anne Adaylarına Sağlıklı Gebelik Eğitimi

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Gebe Okulu'nda, gebelikten lohusalığa kadar anne adaylarına sağlıklı ve bilinçli annelik için kapsamlı eğitimler veriliyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:29
Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Gebe Okulu bünyesindeki eğitimler, gebelikten lohusalık dönemine kadar uzanan süreçte anne adaylarının sağlıklı ve bilinçli annelik deneyimi yaşaması amacıyla aralıksız sürdürülüyor.

Eğitimlerin içeriği

Merkezde görev yapan ebeler tarafından verilen eğitimlerde; gebelikte fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, gebelikte beslenme ve gebelik izlemleri gibi temel konular ayrıntılı olarak ele alınıyor. Ayrıca tüm gebelik dönemlerinde sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları katılımcılarla paylaşılıyor.

Eğitim programında doğum eyleminin belirtileri, hastaneye ne zaman gidilmesi gerektiği ve doğum çantası hazırlama gibi pratik bilgilere de yer veriliyor. Normal doğum ve evreleri ile doğum ağrısıyla baş etmede kullanılan ilaçsız yöntemler hakkında da anne adaylarına yol gösteriliyor.

Lohusalık ve yenidoğan bakımına yönelik bilgilendirme

Program kapsamında lohusalık dönemi yönetimi, yenidoğanın değerlendirilmesi ve ilk bakımı konularında detaylı anlatımlar yapılıyor. Anne adayları ayrıca yenidoğana doğum sonrası hastanede uygulanan tarama testleri, aşı ve ilaçlar ile yenidoğanın beslenmesi ve emzirme konularında bilgilendiriliyor.

Gebe Okulu eğitimleri, anne adaylarının hem teorik hem de pratik açıdan donanımlı hale gelmesini hedefliyor ve toplum sağlığına katkı sağlamayı sürdürüyor.

