Nazilli'de 'Geçmişin Yansımaları' El Sanatları Sergisi Açıldı

Nazilli Belediyesi el sanatları kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği eserler, 'Geçmişin yansımaları' adıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, hem estetik hem de geri dönüşüm temasıyla dikkat çekti.

Sergide neler sergilendi?

Kursiyerler, hurda malzemeler kullanarak geçmişin kaybolan izlerini yeniden canlandırdı. Haftalarca süren emek sonrası; heykelden bibloya, resimden koltuk ve masalara kadar yüzlerce eser izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Açılış töreni ve değerlendirmeler

Serginin açılışı Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte eserlerin hazırlanış süreçlerini kursiyerler, davetlilere anlattı. 6 Aralık 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek sergide, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve konuklar eserleri inceledi.

Dr. Ertuğrul Tetik sergiyle ilgili olarak, "Kadınlarımızın becerilerini bir kez daha görmekten dolayı çok mutluyum. Burada eşimin de olması beni daha da mutlu etti. Arkadaşlarla beraber çok güzel bir sergi ortaya koydular. Gerçekten güzel işler başardılar. Herkesin gelip bu sergiyi gezmesini tavsiye ederim. Filiz hocamızın öncülüğünde bu sanatı daha da üstlere çıkaracağımızı ümit ediyorum. Tüm Nazilli halkını da sergiye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kursiyerler, kursların kendilerine sağladığı faydaları dile getirirken, Ayşin Tetik de yaptığı eserlerden söz ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

