Nazilli'de Güvenli Trafik Eğitimi: Öğrencilere Trafik Bilinci Aşılandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Adnan Menderes İlkokulu öğrencilerine Güvenli Trafik Eğitimi Projesi kapsamında trafik kuralları ve yaya güvenliği eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:10
Güvenli Trafik Eğitimi Projesi kapsamında, Aydoğdu Adnan Menderes İlkokulu öğrencilerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kuralları ve yaya güvenliği konularında eğitim verildi.

Eğitimin İçeriği

Eğitimlerde öğrencilere trafikte uyulması gereken temel kurallar, yaya ve yolcu güvenliği ile trafik bilincinin önemi detaylı şekilde anlatıldı. Uygulamalı ve görsel öğelerle desteklenen eğitimlerde çocukların günlük hayatta dikkat etmesi gereken davranışlar üzerinde duruldu.

Yetkililerin Değerlendirmesi

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, erken yaşta verilen trafik eğitiminin çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, eğitimin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

