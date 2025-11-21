Nazilli'de Ruhsatsız İşletme ve Tarihi Geçmiş Ürünlere Sıkı Denetim

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını korumaya odaklanan ekipler, gıda güvenliği konusunda yüksek hassasiyetle hareket ediyor.

Denetim Kapsamı

Son denetimlerde aperatif salonları, tavukçular, midyeciler ve hazır gıda satışı yapan işletmeler mercek altına alındı. İşletmelerin ruhsat durumları, hijyen şartları ve satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri dikkatle incelendi.

Denetimler sırasında ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanırken, tarihi geçmiş ürün bulundurulmaması konusunda işletmelere uyarılar yapıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti ve şöyle konuştu:

"Son günlerde ülkemizde gıda denetimleri konusunda ne yazık ki üzücü olaylar yaşadık. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana denetimlerin rutin olarak sürdürülmesi, ruhsatsız işletmeye mahal vermemek ve halkımızın gönül rahatlığı ile işletmelerden hizmet almasını sağlamak amacıyla hassasiyetle çalıştık. Denetimler konusunda büyük bir hassasiyet gösteren Zabıta Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

