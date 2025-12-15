Nazilli'de Son 1 Ayda 4 FETÖ/PDY Aranan Şahıs Yakalandı
Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonu sonuç verdi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen ve aranan dört şahıs yakalandı.
Olayla ilgili yürütülen çalışmaları, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sürdürüyor. Elde edilen bilgilere göre son 1 ay içinde gerçekleştirilen operasyonlarda aranan kişiler tek tek yakalandı.
Yakalanan şüpheliler ve kesinleşmiş hapis cezaları şunlar:
B.U. — 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs,
M.A. — 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs,
G.C. — 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs,
S.D. — 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan şahıs.
Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
