Nazilli'de Son 1 Ayda 4 FETÖ/PDY Aranan Şahıs Yakalandı

Nazilli'de son 1 ayda FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen 4 aranan şahıs yakalandı; kesinleşmiş hapis cezaları olan zanlılar cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:19
Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonu sonuç verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen ve aranan dört şahıs yakalandı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmaları, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sürdürüyor. Elde edilen bilgilere göre son 1 ay içinde gerçekleştirilen operasyonlarda aranan kişiler tek tek yakalandı.

Yakalanan şüpheliler ve kesinleşmiş hapis cezaları şunlar:

B.U.10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs,

M.A.8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs,

G.C.6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs,

S.D.6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan şahıs.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

