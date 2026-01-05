Nazilli'de Yarım Asırlık İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Çalışmanın Ayrıntıları

Nazilli Belediyesi, ilçede yaklaşık yarım asırdır kullanılan içme suyu hatlarını yenilemek için kapsamlı bir altyapı çalışması başlattı.

Çalışmalar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor; ilk etap Yeni Mahalle 78 Sokak'ta gerçekleştirildi.

Bölgede ekonomik ömrünü tamamlayan eski borular sökülerek yerlerine modern ve daha dayanıklı yeni borular döşendi. Toplam 250 metre uzunluğundaki hattın yenilenmesiyle su kayıpları ve arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik çalışmayla ilgili, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşması bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yıllardır kullanılan ve artık sorun oluşturan hatları tek tek yenileyerek Nazilli’nin altyapısını daha güçlü hale getiriyoruz. Çalışmalarımız planlama dahilinde ilçemizin farklı noktalarında devam edecek" dedi.

