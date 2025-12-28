DOLAR
Nazilli'de 'Yeşil Adımlar' ile Nesli Tükenen Hayvanlara Farkındalık

Nazilli'de Recep Bey İlkokulu'nda düzenlenen 'Yeşil Adımlar Projesi' etkinliğinde nesli tükenen ve tükenme tehlikesindeki hayvanlar için farkındalık yaratıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:45
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yeşil Adımlar Projesi' kapsamında, Recep Bey İlkokulu'nda nesli tükenen ve tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanlara yönelik bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Program ve katılımcılar

Programa Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek başta olmak üzere çok sayıda öğrenci, öğretmen ve okul idarecisi katıldı. Etkinlik, öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterisiyle başladı.

Bilgilendirme ve sergi

Halk oyunları gösterisinin ardından Orman Dairesi yetkilileri öğrencilere nesli tükenen ve tükenme riski altında bulunan hayvan türleri hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlik sonunda öğrenciler tarafından hazırlanan, nesli tükenen ve tükenmekte olan hayvanları konu alan sergi katılımcıların ziyaretine açıldı.

Öğrencilerin emekleriyle hazırlanan sergi büyük ilgi görürken, doğa ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemi vurgulandı. İsmail Şimşek etkinliğe emek veren öğrencilere, öğretmenlere ve okul idarecilerine teşekkür ederek benzer projelerin devam edeceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

