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Nazmi Bilgin Tekrar Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Seçildi

Nazmi Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanı olarak yeniden göreve başladı. Seçimde 705 oy kullanıldı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 22:59
Nazmi Bilgin Tekrar Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Seçildi

Nazmi Bilgin Yeniden Başkan!

Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde gerçekleştirildi ve mevcut başkan Nazmi Bilgin, yeniden başkanlık için seçildi.

Seçim Sonuçları

Seçimde, mevcut başkan Nazmi Bilgin ile rakibi Nursun Erel arasında çekişmeli bir yarış gerçekleşti. Toplamda 705 oy kullanıldı. Bu oyların 403’ünü alan Bilgin, başkanlık koltuğunu korudu. Nursun Erel ise 295 oy alarak ikinci sırada yer aldı, ayrıca 7 oy geçersiz sayıldı.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Seçim sonucunda oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

  • Ali Oruç
  • Ali Topçu
  • Ayhan Aydemir
  • Emin Özgönül
  • Güray Soysal
  • Kenan Şener
  • Kudret Doğandemir
  • Mustafa Yoldaş
  • Özlem Akarsu Çelik
  • Önder Yılmaz
  • Ümit Gürtuna
  • Yusuf Kanlı
  • Zeynep Gürcanlı Ürektürk

Bu sonuçlar, gazetecilik camiasında önemli bir değişim sürecinin habercisi oldu.

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