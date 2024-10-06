Nazmi Bilgin Tekrar Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Seçildi

Nazmi Bilgin Yeniden Başkan!
Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde gerçekleştirildi ve mevcut başkan Nazmi Bilgin, yeniden başkanlık için seçildi.
Seçim Sonuçları
Seçimde, mevcut başkan Nazmi Bilgin ile rakibi Nursun Erel arasında çekişmeli bir yarış gerçekleşti. Toplamda 705 oy kullanıldı. Bu oyların 403’ünü alan Bilgin, başkanlık koltuğunu korudu. Nursun Erel ise 295 oy alarak ikinci sırada yer aldı, ayrıca 7 oy geçersiz sayıldı.
Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri
Seçim sonucunda oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:
- Ali Oruç
- Ali Topçu
- Ayhan Aydemir
- Emin Özgönül
- Güray Soysal
- Kenan Şener
- Kudret Doğandemir
- Mustafa Yoldaş
- Özlem Akarsu Çelik
- Önder Yılmaz
- Ümit Gürtuna
- Yusuf Kanlı
- Zeynep Gürcanlı Ürektürk
Bu sonuçlar, gazetecilik camiasında önemli bir değişim sürecinin habercisi oldu.