Nemrut Dağı'nda Fransız Turist Jean-Louis Duverneul Kalp Kriziyle Yaşamını Yitirdi

Nemrut Dağı'nda Fransız turist hayatını kaybetti
UNESCO Dünya Kültür Mirası'ndaki bölgede tur sırasında ölüm
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda bir Fransız turist kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Tur kafilesiyle dün akşam güneşin batışını izlemek için Nemrut Dağı'na gelen Jean-Louis Duverneul (76), batı terasında kalp krizi geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Duverneul yaşamını yitirdi.
Fransız turistin cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin, işlemlerin ardından Fransa'ya gönderileceği öğrenildi.