Nemrut Dağı’nda Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Turist Kurtarıldı

Olayın Detayları

Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nemrut Dağı’nda araçlarıyla mahsur kalan 4 turist, yapılan koordineli çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Kurtarma Çalışması

Pütürge ilçesinde Nemrut Dağı ziyaretinde olan turistlerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zorlu hava koşullarına rağmen yürüttüğü müdahale ile turistler güvenli bölgeye getirildi.

Kurtarılan turistler, çalışmaların ardından ekiplerle görüşerek emekleri için teşekkür etti. Olayda can kaybı veya ciddi bir yaralanma bildirilmedi.

