Nepal'de Düşen Helikopterde 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'de Korkunç Hava Kazası

Nepal'de, Katmandu şehrinin kuzeyinde bulunan dağlık alana düşen bir helikopter trajik bir kazaya sahne oldu. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, helikopterdeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil Havacılık Kurumunun Açıklamaları

Nepal Sivil Havacılık Kurumu, Katmandu Uluslararası Havaalanı'ndan kalkış yapan helikopterin, havalandıktan yalnızca 3 dakika sonra kule ile iletişimini kaybettiğini açıkladı. Bu durum, helikopterin düşüşüyle ilgili endişeleri artırdı.

Yerel Yetkililerin Bilgileri

Yerel yetkililer, düşen helikopterin enkazından 1 kadın ve 4 erkeğin cesetlerinin çıkarıldığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün Çin vatandaşı olduğu, pilotun ise Nepal vatandaşı olduğu belirtildi.

Bu üzücü olay, Nepal'de havacılık güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.