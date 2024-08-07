Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nepal'de Düşen Helikopterde 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'de düşen helikopterin yolcularından 4'ü Çinli, pilotu ise Nepal vatandaşıydı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:30
Nepal'de Düşen Helikopterde 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'de Korkunç Hava Kazası

Nepal'de, Katmandu şehrinin kuzeyinde bulunan dağlık alana düşen bir helikopter trajik bir kazaya sahne oldu. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, helikopterdeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil Havacılık Kurumunun Açıklamaları

Nepal Sivil Havacılık Kurumu, Katmandu Uluslararası Havaalanı'ndan kalkış yapan helikopterin, havalandıktan yalnızca 3 dakika sonra kule ile iletişimini kaybettiğini açıkladı. Bu durum, helikopterin düşüşüyle ilgili endişeleri artırdı.

Yerel Yetkililerin Bilgileri

Yerel yetkililer, düşen helikopterin enkazından 1 kadın ve 4 erkeğin cesetlerinin çıkarıldığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün Çin vatandaşı olduğu, pilotun ise Nepal vatandaşı olduğu belirtildi.

Bu üzücü olay, Nepal'de havacılık güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi