Nepal'de Şiddetli Yağış: Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi

Nepal'de sel, heyelan ve yıldırım nedeniyle can kaybı 47'ye yükseldi; 9 kişi kayıp, 20'den fazla yaralı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:16
Nepal'de Şiddetli Yağış: Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi

Nepal'de Şiddetli Yağış: Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi

Sel, heyelan ve yıldırım can aldı — arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kathmandu Post'un haberine göre, Güney Asya ülkesi Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük hasara yol açtı.

Yetkililer, yağışların neden olduğu sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini bildirdi. Ayrıca 9 kişinin kayıp olduğu ve 20'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Afet bölgelerindeki kayıp kişilerin bulunması ve yaralıların tahliyesi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nepal hükümeti, 4-6 Ekim tarihlerinde ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış beklendiği uyarısında bulunmuş ve bu tarihleri ulusal tatil ilan etmişti.

Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.

