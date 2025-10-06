Nepal'de Şiddetli Yağış: Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi

Sel, heyelan ve yıldırım can aldı — arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kathmandu Post'un haberine göre, Güney Asya ülkesi Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük hasara yol açtı.

Yetkililer, yağışların neden olduğu sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini bildirdi. Ayrıca 9 kişinin kayıp olduğu ve 20'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Afet bölgelerindeki kayıp kişilerin bulunması ve yaralıların tahliyesi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nepal hükümeti, 4-6 Ekim tarihlerinde ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış beklendiği uyarısında bulunmuş ve bu tarihleri ulusal tatil ilan etmişti.

Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.