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Nepal'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 148 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'deki heyelan ve sellerde can kaybı artıyor; 148 ölü, 59 kayıp!

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:23
Nepal'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 148 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'deki Felaket: 148 Ölü

Güney Asya'nın önemli ülkelerinden olan Nepal, başkent Katmandu ve çevresindeki bölgelerde şiddetli yağışların etkisiyle felakete sürüklendi. Son gelen bilgilere göre, bu sel ve toprak kaymaları sonucunda 148 kişi yaşamını yitirdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

The Kathmandu Post gazetesinin duyurduğu üzere, güvenlik güçleri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. 3 gündür süren aşırı yağışlar sebebiyle birçok alanda toprak kaymaları ve seller meydana geldi. Resmi açıklamalar, kaybolan 59 kişinin olduğu bilgisini paylaştı.

Ağıtlar ve Zorluklar

Arama kurtarma ekiplerinden yapılan duyurularda, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığı, bu yüzden birçok aracın mahsur kaldığı ifade edildi. Hükümet, bölgedeki okulların 3 gün süreyle kapatılacağını açıkladı.

Her yıl haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük kayıplara yol açmaya devam ediyor. Bu doğal afetler, Nepal'in zorlu coğrafyasında can ve mal kaybını artırarak, halkı derinden etkilemektedir.

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