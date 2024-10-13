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Netanyahu'dan UNIFIL'a Çekilme Talebi

İsrail Başbakanı Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:33
Netanyahu'dan UNIFIL'a Çekilme Talebi

Netanyahu, UNIFIL'ın Lübnan'dan Çekilmesini İstedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üzerindeki hedefleri sonrasında, bu güçlerin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gerektiğini belirtti.

Baskılar ve Çekilme Talebi

Netanyahu, bir video mesajı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Lübnan'a yapılan saldırılar hakkında detaylar verdi. Bu süreçte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitap eden Netanyahu, UNIFIL güçlerinin, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah kalelerinin çevresinden çekilmesi talebini yineledi.

Önceki Saldırılar ve Sonuçları

Başbakan, daha önce de UNIFIL'ın bölgeden çıkması yönünde talepler olduklarını ve bu isteklerin reddedilmesinin, bu askerlerin Hizbullah tarafından "rehin" alınmasına yol açtığını ifade etti.

UNIFIL, 10 Ekim tarihinde, İsrail ordusunun bir gözlem kulesine düzenlediği saldırıda iki barış gücü askerinin yaralandığını açıklamıştı. 11 Ekim'de, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde UNIFIL komuta merkezine top mermisiyle saldırdığını bildirildi ve ayrıca Merkava tankı ile bir UNIFIL gözlem kulesi vurulmuştu. Bu saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bilgisi verildi.

Uluslararası Tepkiler

Birçok uluslararası kuruluş ve ülke, İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınadı. Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucunda iki Lübnan askerinin hayatını kaybetmesi de önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

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