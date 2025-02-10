Netanyahu, Hamas'ın Esir Takasını Askıya Almasından Sonra Acil Güvenlik Toplantısı Düzenliyor

Hamas'ın Esir Takası Askıya Alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın esir takasını askıya aldığını duyurmasının ardından acil güvenlik istişareleri gerçekleştirdi. Bu gelişme, özellikle ateşkesin ikinci aşamasının müzakereleri üzerine yaşanıyor.

Ateşkes Müzakereleri İçin Güvenlik Kabinesi Toplantısı

İsrail'in ateşkes ihlallerine yönelik tepkisi olarak Hamas, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan esir takasını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı. Bu durum, İsrail'deki güvenlik kabinesinin toplantısının akşam saatlerinden sabah saatlerine alınmasına neden oldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, güvenlik teşkilatının üst düzey temsilcileriyle istişarelerde bulundu. Ayrıca, İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi ve 6 Mart'ta göreve başlayacak bir sonraki Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir de bu önemli görüşmelere katıldı.

Hamas'ın İddiaları ve Yanıtları

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi dolayısıyla esir takasının askıya alındığını duyurdu. Bu durum, bölgedeki gerilimi artırırken, her iki tarafın da müzakerelere yönelik olumlu adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor.