Netanyahu, İsraillileri Güvenli Bir Şekilde Evlerine Döndürecek

Netanyahu, Tahliye Edilen İsraillilerin Güvenli Dönüşünü Vadediyor

İsrail’in kuzeyindeki çatışmalar sonucunda tahliye edilen vatandaşların güvenli bir şekilde evlerine döneceğini belirten Başbakan Binyamin Netanyahu, bu durumu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Güvenli Dönüş Üzerine Açıklama

Netanyahu, X platformunda yaptığı görüntülü paylaşımda, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, kuzey sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceğiz. Bu, yapacağımız şeydir." şeklinde konuştu. Ancak Lübnan'daki patlamalar ve çağrı cihazlarına yönelik saldırılar hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Patlamaların Sonuçları

Lübnan'da 17 Eylül 2023 tarihinde, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında peş peşe patlamalar meydana geldi. Bu olayda ikisi çocuk olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, bugün gerçekleşen telsiz patlamaları sonucu da 12 kişi daha hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

İsrail’in Sessizliği

Lübnanlı yetkililer bu saldırılardan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail hükümeti konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Artan Gerilim

İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda son günlerde meydana gelen artan gerilim dikkat çekiyor.