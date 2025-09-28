Netanyahu'nun Fenomenlerle Görüşmesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

BM Genel Kurulu için ABD'de bulunan Başbakan, sosyal medya etkileyicileriyle bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden İsrail'i destekleyen fenomenlerle görüşmesiyle gündem oldu. Görüşmede adı geçen isimler arasında Debra Lea, Lizzy Savetsky, Emily Austin, Shay Szabo, Hannah Faulkner, Thatlatinozionist ve Danya Avner yer aldı.

Fenomen Debra Lea'nin "İsrail'e verilen desteğin nasıl artırılabileceği" sorusuna yanıt veren Netanyahu, sosyal medyanın ve fenomenlerin önemine vurgu yaptı. Netanyahu, savaş yöntemlerinin değiştiğini belirterek "artık asker ve kılıçlarla savaşmanın mümkün olmadığını" ve bugünkü en önemli savaş tekniğinin sosyal medya olduğunu ifade etti.

Netanyahu, ayrıca Çin merkezli TikTok ve ABD merkezli X platformunun satın alınmasını "en önemli alışveriş" olarak nitelendirdi ve bu mecraların kullanımının farklı kesimlere ulaşmada belirleyici olduğunu savundu.

Görüşmeye ait görüntüler sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı; videolar pek çok hesap tarafından defalarca yayınlanarak tartışmayı büyüttü.

Eleştirmenler, Başbakan'ın fenomenleri İsrail yanlısı paylaşımlar yapmaya teşvik etmeye çalıştığını ve TikTok ile X gibi platformlar üzerinde etkili olabileceği yönündeki endişeleri dile getirdi.

Ayrıca gündeme gelen bir diğer tartışma da TikTok'un ABD operasyonlarıyla ilgiliydi. ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde büyük rol oynayacağı açıklanmış; ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle TikTok'un ABD'deki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara devrinin önü açılmıştı. Bu kararla "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak" ifadesi kullanılmıştı.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'un yıllardır İsrail'e açık desteği ise, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı yönündeki endişeleri beraberinde getirdi.