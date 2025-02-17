Netanyahu'nun Yeni Şartları, Gazze Anlaşmasının İkinci Aşamasını Tehdit Edebilir

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni şartları, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını nasıl etkileyecek? Müzakereler tıkanabilir mi?

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:17
Netanyahu'nun Yeni Şartları, Gazze Anlaşmasının İkinci Aşamasını Tehdit Edebilir

Netanyahu'nun Yeni Şartlar Üzerinde Durduğu Anlaşma Süreci

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin A.B.D. Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında yeni şartlar önermeye çalışıyor. Bu durum, ateşkes müzakerelerinin ilerleyişini aksatma riskini beraberinde getiriyor.

İlk Aşama ve Şartlar

Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ilk aşaması 42 gün sürecek şekilde planlandı. İlk aşama kapsamında 1135 Filistinli tutuklu özgürlüklerine kavuşturulurken, karşılığında 19 İsrailli esir serbest bırakılmıştır. Israil, Gazze'de 73 İsrailli esirin tutulduğunu ve bunlardan yarısının hayatta olduğu tahmin edilmektedir.

Ateşkesin İkinci Aşaması Hakkında Görüşmeler

3 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan ateşkesin ikinci aşamasının müzakereleri ise hala tıkanma aşamasında. Netanyahu, kabinenin toplanarak ateşkes şartlarını görüşeceğini duyurdu fakat taraflar arasında henüz bir tarih belirlenebilmiş değil.

ABD Temsilcisi ile Görüşmeler

A.B.D. Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, katıldığı görüşmelerde ateşkesin ikinci aşamasının birinci aşamaya göre daha karmaşık olduğunu belirtirken müzakerelerin kesinlikle başlayacağını ifade etti. Witkoff, Katar'ın Dışişleri Bakanı ile Mısır İstihbarat Başkanı'yla gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında İsrail'e gönderilen mesajlar, müzakerelerin zorluğunu artırıyor.

Aşırı Sağcı Bakanların Etkisi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2 Mart'ta ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından Gazze'ye yönelik saldırıların gerçekleşmemesi durumunda hükümetten ayrılma tehdidinde bulundu. Bu durum, koalisyon hükümetinin geleceğini etkileyebilir.

Netanyahu'nun Stratejik Yaklaşımları

Netanyahu, Smotrich ile yaptığı görüşmelerde, ateşkesin ikinci aşamasının kabine onayına sunulmadan başlayamayacağını belirtmişti. Ayrıca, mevcut istikrarı korumak adına anlaşmanın uygulanabilirliği üzerinde durulmakta.

İç Sorunlar ve Kamuoyu Baskıları

Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Netanyahu'nun hükümetindeki iç sorunlar ve artan kamuoyu baskıları, söz konusu müzakereler üzerinde de etkili olmaktadır. Hükümet içerisinde yer alan aşırı sağcı görüşlerin oluşturduğu baskı, Netanyahu'nun stratejilerini zorlayabilir.

Amos Harel, Netanyahu'nun yaşadığı bu zorlukların, esir takasına ilişkin koşullarda değişiklik yapma ihtimalinin yanı sıra, iç siyasi dinamikleri de etkileyebileceğini ifade ediyor. Her ne kadar ateşkesin ikinci aşaması için müzakereler bekleniyor olsa da, Netanyahu’nun iç politikadaki hareket alanı kısıtlı kalabilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Üniversitesi Öğrencileri, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Destek Oluyor
2
Malatya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok
3
2025 YÖKDİL Sınavı Gerçekleşti: 113 Bin Aday Yarıştı
4
Bolu'da Taraftar Kavgasında 3 Kişi Bıçakla Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı
5
Van'da 92 Kilo Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
6
Bursaspor'dan İsrail'e Futboldan Men Çağrısı
7
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyanı: Bukavu Ele Geçirildi

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği