Netanyahu, Trump Görüşmesi Öncesi ABD'nin 21 Maddelik Ateşkes Teklifinde Değişiklik İstiyor

Özet

İsrail basınına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile 29 Eylül'de yapacağı görüşme öncesi Gazze için sunulan 21 maddelik yeni ateşkes teklifinde bazı düzenlemeler talep ediyor.

Detaylar

Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli yetkililerden aktardığı haberde, Tel Aviv yönetiminin söz konusu paketi, Hamas ile esir takası anlaşması da dahil olmak üzere uygulamaya koymasının muhtemel gözüktüğü ifade edildi.

Haberde, ABD'nin teklifindeki maddelerin çoğunun kabul edilebilir ve İsrail açısından uygun bulunduğu, ancak Netanyahu'nun Trump'la görüşmeden önce belirli bölümlerin düzeltilmesini istediği aktarıldı.

Kanal 13 televizyonunun haberinde ise Tel Aviv'deki üst düzey yetkililerin, Beyaz Saray'ın Gazze konusunda artık 'sabrının tükenmeye başladığını' düşündükleri belirtildi. Haberde ayrıca Beyaz Saray'ın son günlerde İsrail'e Hamas ile anlaşmaya varması için artan bir baskı uyguladığı ve Trump'ın 29 Eylül'deki görüşmede Gazze'deki savaşı sona erdirme konusunda kararlı bir tavır almasının beklendiği kaydedildi.

The Times of Israel gazetesi de bugün 21 maddelik ateşkes teklifinin ayrıntılarını yayımladı.

Teklifin Öne Çıkan Maddeleri

Habere göre teklifin en önemli unsurları arasında şunlar yer alıyor: Gazze'nin terörden arındırılmış bir bölge olması, İsrail ve Hamas teklifi kabul ederse savaşın derhal sona ermesi, sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin iade edilmesi, Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamaması, İsrail'in Gazze'yi işgal veya ilhak etmemesi ve şu anda işgal ettiği toprakları kademeli olarak devretmesi.

İsrail içindeki yetkililer ile Washington arasındaki görüşmelerin, 29 Eylül'deki liderler buluşması öncesi teklifin şekillendirilmesinde belirleyici olacağı belirtiliyor.