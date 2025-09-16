Netanyahu: Yolsuzluk Duruşmasında Gazze'ye Güçlü Operasyon Başlattık

Netanyahu, yolsuzluk duruşmasında Gazze'ye güçlü operasyon başlattıklarını açıkladı; İsrail saldırıları ve kara harekâtı bölgede insani krizi derinleştiriyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:04
Netanyahu: Yolsuzluk Duruşmasında Gazze'ye Güçlü Operasyon Başlattık

Netanyahu: Yolsuzluk duruşmasında Gazze'ye güçlü operasyon başlattık

Duruşmada açıklama ve askeri gelişmeler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası duruşmasının başında verdiği ifadede Gazze kentine yönelik yürütülen saldırılardan söz etti.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre Netanyahu, duruşmada, 'Gazze kentine güçlü bir operasyon başlattık.' ifadesini kullandı ve İsrail'in içinde bulunduğu kritik konumu göstermek amacıyla duruşmanın kapalı oturum şeklinde yapılmasını tercih etmediğini belirtti.

Operasyonun etkileri ve ilerleyişi

İsrail'in askeri operasyon olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken uluslararası toplumda artan tepkilere yol açıyor.

The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberde, ordunun Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısına giriştiği ve tankların kente girmeye başladığı bildirildi.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde 'insani arayı' sonlandırdığını bildirerek, kenti 'tehlikeli savaş bölgesi' ilan etmişti.

