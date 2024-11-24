Nevşehir-Aksaray Kara Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Nevşehir-Aksaray Kara Yolu Ulaşımda Kesintiye Uğradı

Nevşehir-Aksaray kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kent merkezinde 10 santimetreyi aşan kar kalınlığına yol açtı ve bu durum trafikte aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Temizlik Çalışmaları ve Alınan Önlemler

Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri, bölgedeki temizlik ve küreme çalışmalarını sürdürmekte olup, bu çalışmalar doğrultusunda Nevşehir-Aksaray kara yolu trafik akışına kapatıldı. Kent çıkışında yolun kapatıldığı bilgisi, polis ekipleri tarafından da anons edilerek sürücülere bildirildi.

Hava Koşulları ve Oluşan Kuyruklar

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede, trafik yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, alternatif güzergah olarak Niğde yoluna yönlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.