Nevşehir'de Ahmet Minguzzi Skate Kaykay Parkı Açıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın '50 Vizyon Projesi' çerçevesinde yapımı tamamlanan Ahmet Minguzzi Skate Kaykay Parkı, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gençlerin ve çocukların sosyal alanlara daha kolay ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen park, modern ve güvenli yapısıyla öne çıktı.

Açılışta Minguzzi'nin anısı yaşatıldı

Parka ismi verilen Ahmet Minguzzi'nin genç yaşta hayatını kaybetmesinin ardından Nevşehir Belediyesi projeye bu anlamlı adı verdi. Açılış töreninde Minguzzi'nin hatırası bir kez daha anıldı.

250 çocuğa kaykay ve canlı çekiliş

Açılış kapsamında düzenlenen çekilişte 250 çocuğa kaykay hediye edildi. Katılım, Nevşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden kayıt oluşturularak sağlandı; çekiliş program sırasında canlı yayında Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından gerçekleştirildi.

Rasim Arı, açılışta yaptığı konuşmada: 'Her yaştan vatandaşımız için yeni parklar ve sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Ahmet Minguzzi Skate Kaykay Parkı, gençlerimizin trafikten uzak, güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan oldu. Hem Ahmet kardeşimizin hatırasını yaşatıyoruz hem de gençlerimize yeni bir sosyal alan kazandırıyoruz.' dedi.

Gençlere modern spor alanı

Kaykay ve paten tutkunları için özel tasarlanan Ahmet Minguzzi Skate Park, gençlerin spor yapabilecekleri modern bir tesis olarak hizmete girdi. Açılışa katılan vatandaşlara Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI’NIN "50 VİZYON PROJESİ" ÇERÇEVESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN AHMET MİNGUZZİ SKATE KAYKAY PARKI BUGÜN DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.