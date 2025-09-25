Nevşehir'de bıçaklı kavga: 15 yaşındaki F.A. öldü, 14 yaşındaki zanlı tutuklandı

Emek Mahallesi'nde 22 Eylül'de çıkan kavgada 15 yaşındaki F.A. göğsünden bıçaklandı ve yaşamını yitirdi; 14 yaşındaki M.M.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:38
Olayın ayrıntıları

Emek Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta 22 Eylül'de çıkan bıçaklı kavgada, M.M.K. (14)'nin F.A. (15)'yı göğsünden bıçakladığı bildirildi. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A., müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan M.M.K. (14)'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

