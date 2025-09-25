Nevşehir'de bıçaklı kavga: 15 yaşındaki F.A. öldü, 14 yaşındaki zanlı tutuklandı
Olayın ayrıntıları
Emek Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta 22 Eylül'de çıkan bıçaklı kavgada, M.M.K. (14)'nin F.A. (15)'yı göğsünden bıçakladığı bildirildi. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A., müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Soruşturma ve tutuklama
Olayla ilgili gözaltına alınan M.M.K. (14)'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.