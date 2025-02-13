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Nevşehir'de Buzlanma Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 14 Şubat'ta eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:01
Nevşehir'de Buzlanma Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Nevşehir'de Eğitim Durduruldu

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma beklenildiği ve bu durumun trafik ile can güvenliğini tehlikeye atabileceği belirtildi.

Kamu Çalışanlarına İdari İzin

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Ayrıca, hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla öğrenci hareketliliği göz önünde bulundurularak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilk ve orta okullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları ve rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.

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