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Nevşehir'de Eğitime 1 Gün Ara Verildi: Kuvvetli Kar Yağışı Beklentisi

Nevşehir'de kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilik açıklaması detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:50
Nevşehir'de Eğitime 1 Gün Ara Verildi: Kuvvetli Kar Yağışı Beklentisi

Nevşehir'de Eğitime Ara Verildi

Nevşehir'de, kuvvetli kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. Nevşehir Valisi Ali Fidan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Karla Mücadele Planı

Vali Fidan, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine dayanarak, kar yağışının yarın gün boyu devam edeceğinin öngörüldüğünü belirtti. Bu kapsamda, tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini ifade etti.

Fidan paylaşımında, "Nevşehir çevrelerinde hafif şekilde aralıklarla devam eden kar yağışının yarın saat 06.00 itibarıyla kuvvetleneceği ve gün boyu aralıklarla devam edeceği beklenmektedir" dedi.

İdari İzin Uygulamaları

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler bir gün idari izinli sayılacaklar.

Bugün de kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verilmişti.

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