Nevşehir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonunda 40 Gözaltı

Nevşehir'de helikopter destekli operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı; 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:33
Nevşehir'de düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyonun koordinasyonu ve kapsamı

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İl merkezi ile Acıgöl, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde gerçekleştirilen müdahalede toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Güç ve taktik

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takip sonrası yürütülen operasyonda görev alan unsurlar arasında 1 helikopter, 2 İHA, 3 detektör köpeği ve 247 personel yer aldı. Bu kapsamlı çalışmanın sonucunda 40 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler ve soruşturma

Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap, 6 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, aralarında bulunan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

