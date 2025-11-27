Nevşehir'de kayınbaba tüfekle damadını gözünden vurdu — Tutuklama

Nevşehir'de kayınbaba tüfekle damadını gözünden vurdu

Olay, Esentepe Mahallesi Ferah sokakta meydana geldi. Bir süredir eşiyle sorun yaşayan Aycan G.'nin evine giden damat Mert G., evde unuttuğu özel eşyayı almak için kayınbabası Orhan K.'nın evine gitti.

Olayın gelişimi

İddiaya göre, eve geldiğinde eşi yerine kayınbabasıyla karşılaşan Mert G.'nin bulunduğu araca çıkan Orhan K., elindeki tüfekle araca bir el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların büyük bölümü araca isabet ederken, dört saçma Mert G.'ye isabet etti.

Yaralanma ve müdahale

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, damadın saçmalar nedeniyle gözünden, başından ve kulağından yaralandığını tespit etti. İlk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert G., ileri tedavi için Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve hukuki işlem

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Orhan K., sevk edildiği adli makamlarca 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukatın açıklaması

Avukat Ahmet Daldiken olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim ile eşi bir süredir ayrı yaşıyor. Müvekkilim, eşinin talebi üzerine evde unuttuğu özel eşyayı kayınpederinin evine götürüyor. Aracında eşini beklerken kayınpederi elindeki tüfekle araca ateş ediyor. Saçmalar hem araca hem müvekkilime isabet ediyor. Şu ana kadar dört operasyon geçirmesine rağmen görmesinde bir iyileşme sağlanamadı. Göz nakli gerekebilir. Araçta yaklaşık 20 saçma izi var. Müvekkilimin gözünde, kulağında ve başında saçmalar bulunuyor."

